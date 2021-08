La Premier League tendrá cambios en el VAR para faltas y fueras de juego

En la Premier League se ha sabido utilizar el VAR, pero quieren seguir mejorando su uso y por eso anunciaron que tendrá varias modificaciones aunque todavía siga siendo bajo la idea de ensayo-error.

En concreto, la propia organización liguera inglesa emitió un comunicado en el que anunció que los cambios los realizarán solo en tres aspectos: fuera de juego marginal, evitar el retraso del levantamiento de la bandera por parte de los asistentes en los fueras de juego e interpretar qué contactos equivalen a falta.

En el primer punto se colocarán «las líneas de transmisión más gruesas y, donde se superponen, considerar que al atacante como habilitado», con la idea de «devolverle al torneo 20 goles que fueron anulados la campaña anterior».

El segundo, referido a los árbitros asistentes, señala que ahora no habrá retrasos en levantar la bandera, sino que levantará su banderín inmediatamente si un jugador atacante recibe en una posición de fuera de juego por la banda. Con esto busca devolver cierto dinamismo a situaciones que podían parecer evidentes.

Por último, al hablar de las faltas en las que intervenía el VAR, explicó que «se ha perdido un poco de ese deporte de contacto, probablemente por la intervención del VAR. La experiencia de la Eurocopa ha demostrado que la gente lo agradecerá si permites que el juego fluya, si aceptas que algunos contactos pequeños simplemente no son faltas; son parte del juego».

