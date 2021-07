La promesa de Richarlison si conquista el oro en los Juegos Olímpicos

El atacante brasileño Richarlison, que se encuentra disputando los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con Brasil, hizo una promesa si llega a ganar la medalla de oro en ese certamen.

«Nunca me he planteado hacerme un tatuaje, pero si Brasil gana la medalla de oro, me haré uno seguro», prometió el futbolista en una entrevista para el portal web de FIFA.