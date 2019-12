La razón por la cual Yaya Touré no deja a su hijo ser futbolista

El exfutbolista marfileño Yaya Touré confesó que no dejará que su hijo se convierta en futbolista profesional debido al racismo que sigue existiendo contra las jugadores de piel oscura.

«Mi hijo no es futbolista por culpa del racismo», declaró Yaya al diario L’Equipe de Francia. «Soy sensible al respecto, porque es algo que me duele todo el tiempo», expresó el ex Manchester City.

«Mi hijo quiere jugar al fútbol y quiere convertirse en futbolista, pero le dije: ‘No, no puedes hacer eso’. Tengo que aceptarlo y me negué a dejarlo jugar al fúbol», compartió Touré respecto al racismo, que parece incrementarse en el último tiempo en el mundo del futbol.

«Va a seguir, solo tienes que entenderlo. Hace tres meses estuve en una conferencia y había algunas personas de la federación en Italia que acaban de hablar de ello. Hablé con ellos y de qué hacer a veces con Lukaku o con algunos de los jugadores a los que no les gusta».

«Creo que se puede hacer mejor, pero tienes que enseñarles. Se trata solo de los seguidores. La gente les dice que tienen que ser educados, pero es diferente, no es integración, se trata de algo diferente».

Yaya, ahora retirado de los terrenos de juego, comentó que estaría interesado en trabajar con la FIFA y la UEFA sobre estos temas: «Los jugadores deberían ser libres para poder expresarse libremente. Definitivamente quiero trabajar con ellos».