La razón por la que Ancelotti le pidió perdón a Marcelo, Hazard y Asensio

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, confesó que le pidió perdón a Marcelo, Eden Hazard y Marco Asensio en el vestuario, luego de hacerlos calentar todo el segundo tiempo ante el Shakhtar y ninguno jugar.

«Enfadarse es normal, es la manera justa de manejar esta situación».

En declaraciones a la prensa, el estratega dejó el ego a un lado y le ofreció disculpas a los futblistas. «Entiendo bien lo que piensa un jugador que no ha jugado tras calentar 40 minutos y no entra. He dicho a los jugadores que lo siento, pero no quería hacer cambios. Marcelo ha ganado muchas ‘Champions’, pero es mi trabajo y este es un aspecto feo», dijo.