La razón por la que Casillas salió del Real Madrid

El exguardameta de la selección española y del Real Madrid, Iker Casillas, reveló la razón por la que decidió irse del conjunto blanco.

“Cuando un jugador empieza en un equipo, desea terminar allí su carrera. Yo cambié por una serie de circunstancias, llegó un momento en el que no me sentía cómodo, necesitaba cambiar de aires y el Oporto me ofreció cosas que el Madrid ya no podía darme”, dijo el referente del arco madridista, en una entrevista para La Gazzetta dello Sport.

Por su parte, el exjugador aseguró que nunca se había planteado irse de ese conjunto; sin embargo, las circunstancias lo llevaron a eso.

“Cuando juegas en un equipo como el Madrid, sabes que juegas en uno de los mejores clubes del mundo. Es difícil aspirar a jugar en otro club. Cundo estaba en la cantera, sabía que llegaría al primer equipo del mejor club del mundo y entraría en la selección. Claro que recibí ofertas, pero nunca me planteé cambiar de equipo hasta los 35 años. Con 35 tuve curiosidad de cambiar”, añadió.

Casillas militó en “La Casa Blanca” desde la temporada 1999-00 hasta la 2014-15, donde se cansó de ganar títulos. En esa escuadra disputó más de 700 partidos.