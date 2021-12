La razón por la que el United le descontó £1 de su salario a Ibrahimovic

En otro pasaje de su autobiografía, el sueco Zlatan Ibrahimovic relató un episodio inédito en donde el equipo de la Premier le descontó £1 de su salario por beberse un jugo, lo que hizo que se enoje bastante.

«Un día estaba en el hotel con el equipo antes de un partido. Me dio sed, así que abrí el mini-bar y tomé un jugo de frutas. Jugamos y luego nos fuimos a casa», empezó su relato Zlatan. Hasta ahí, todo normal. «Pasó algún tiempo. Llega mi recibo de pago. Normalmente no lo miro. Solo lo hago al final del año para ver qué entra y qué sale», continuó.

«Pero esa vez, no sé por qué, sentí curiosidad y me di cuenta de que me habían quitado una libra de mi salario mensual. Llamé al director del equipo: ‘Disculpe, ¿por qué me han quitado una libra de mi salario?'», escribió en una de las líneas de su reciente autobiografía.

«El director del equipo echó un vistazo y me dijo: ‘Era el jugo de fruta del minibar’. ‘¿Estás bromeando, en serio?’, repliqué. ‘No, no lo estoy. Aquí, si pides algo, tienes que pagarlo’, me comentó. Claro, pero no fui al hotel por mi propia voluntad. Yo no estaba de vacaciones. Era mi lugar de trabajo», agregó.

«Estuve allí para el Manchester. Si tengo que jugar y tengo sed, tengo que beber. No puedo salir al campo deshidratado», se justificó Ibra, fiel a su estilo. «¿Puedes creerlo? ¿Un juguito? Algo así nunca sucedería en Italia. Estos son los detalles que marcan la diferencia y se ganan el respeto de los jugadores», sentenció.