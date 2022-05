 La razón por la que Matías Almeyda no regresó a Chivas

Matías Almeyda, exentrenador de Chivas de Guadalajara, reveló la razón por la que no regresó al “Rebaño Sagrado” en este verano.

El estratega manifestó que el dueño del club, Amaury Vergara, fue el responsable para que no regresara al club mexicano por “no ser de su agrado”.

“Hay una cosa muy clara, me mando mensajes con Amaury, hice una película que es de Amaury y yo di el visto bueno para que saliera la película. Después es una cuestión de gustos, y yo no soy del gusto de Amaury para dirigir a Chivas, y no está mal”, dijo Almeyda para Fox Sports.