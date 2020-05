Los equipos españoles que deseen jugar fuera de sus estadios como locales, tendrán el apoyo de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF).

Y es que la propia organización ibérica ha señalado que dará facilidades para que estos clubes, como el caso del Real Madrid, jueguen en otros campos más pequeños y aportarán los recursos que se requieran.

«La Real Federación Española de Fútbol pondrá todas las facilidades y recursos para los equipos interesados en disputar sus partidos como local en otro lugar, debido a las circunstancias excepcionales provocadas por el Covid-19, siempre y cuando dichos cambios cumplan con lo dispuesto en el artículo 204 del vigente Reglamento General».

El artículo ya mencionado hace referencia a la «titularidad de los campos de juego» y estipula los pasos a seguir si uno de estos campos no está registrado con el nombre del club y fuese propiedad de alguna persona física o jurídica.

«Si el campo no estuviera inscrito a nombre del club y fuere titular del mismo otra persona física o jurídica, en el correspondiente contrato deberá figurar una cláusula en la que se establezca la condición de que la entidad propietaria no tiene privilegio alguno en la dirección y administración del club de que se trate, y de que se garantiza el derecho específico de la RFEF a utilizarlo o a designarlo para cualquier encuentro cuando concurra causa para ello. Si no existiera contrato, bastará la autorización escrita del titular del terreno, en la que deberá constar la condición que se establece en el apartado anterior».

Además, el escrito manifiesta que las canchas deberán tener las mismas medidas que los campos donde ya haya jugado el club y facilitar la implementación del VAR.