Jafet Soto, entrenador del Herediano de Costa Rica, encendió la previa del partido entre los Ticos y el Tri al dejar claro que la selección mexicana se cree más de lo que realmente es.

«Hace mucho que la selección de México se cree más de lo que es, no lo digo yo, entre líneas Héctor Herrera explica eso, que cuando llegan a jugar en Costa Rica el estadio pesa, cuando van a Honduras el estadio pesa, entonces reconoce que ellos mismos no pesan en el Estadio Azteca, porque la afición no pesa».