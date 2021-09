La Serie A de Italia ya tiene a sus primeros técnicos destituidos

La Serie A de Italia puede presumir de ser uno de los torneos más complicados de Europa, pero para la presente temporada el trabajo duro solo 3 jornadas.

El primer equipo en quedarse sin técnico fue el Cagliari, quienes decidieron despedir a Leonardo Semplici, luego de caer derrotados 2-3 frente al Genoa del mexicano Johan Vázquez.

«El Cagliari Calcio comunica que destituyó a Leonardo Semplici como entrenador del primer equipo», se vio en el comunicado del equipo.

Mientras esto sucedía en la isla de Cerdeña, el otro equipo que despidió a su técnico fue el Hellas Verona, dirigido en ese momento por Eusebio Di Francesco.

El equipo de Verona no ha podido sumar ninguna unidad en las tres primeras jornadas de la Serie A, situación que le costó el puesto al ex técnico de Sassuolo y AS Roma.