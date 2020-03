La Serie A estaría planeando a unirse a la medida que han tomado las otras ligas grandes del Viejo Continente y rebajar los sueldos de los jugadores.

De acuerdo a medios italianos, la primera división del Calcio le habría informado a la Asociación de Futbolistas Italianos (ACI) que planea implementar la propuesta debido a las pérdidas económicas que se han generado a causa de la pausa provocada por el Coronavirus en el país.

También se mencionó que el propio presidente de la Serie A, Paolo Dal Pino, fue quien se comunicó directamente con su homónimo en la ACI, Damiano Tomassi, exjugador de la Roma, quien a su vez aseguró, en días anteriores, que por la situación sanitaria del país, no es el momento de hablar sobre la situación económica del calcio.

«Que en estos momentos se hable de reducir los sueldos de los jugadores es una señal de que no estamos alineados con la situación del país. Aun se debate sobre si se podrá terminar el torneo y no se saben cuantificar los daños económicos. El tema del recorte lo hablaremos cuando sea el momento, no ahora», manifestó Tomassi para la página web de la ACI.

Según reportes de los mismos medios, el pago a los jugadores costaría a los clubes de la Serie A una cantidad oscilante a los 1.4 mil millones de euros, por lo que la reducción haría que el calcio ahorrara entre unos 150 y 300 millones de euros.