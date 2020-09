La Serie A ya tiene calendario para la temporada 2020-21

La Serie A de Italia ya reveló su calendario oficial para la temporada 2020-2021 que arrancará el próximo 19 de septiembre y finalizará el 23 de mayo.

La primera jornada tendrá al campeón Juventus debutando ante la Sampdoria. Por su parte, el subcampeón, el Inter, lo hará frente al recién ascendido Benevento. El AC Milán tendrá su primer encuentro enfrentando al Bologna y el Napoli se medirá al Parma. Mientras que Atalanta y Lazio protagonizarán el duelo más interesante.

No obstante, la primera fecha no arrancará completa, pues los nerazzurros (de Milán y Bérgamo) no iniciarán el 19 sino la semana siguiente, debido a que llegaron a últimas instancias de Europa League y Champions.

Para el nueve veces campeón consecutivo, las otras dos jornadas siguientes tendrá que encarar a la Roma y a los napolitanos, en ese orden. Mientras que para verlo ante los rojinegros se tendrá que esperar hasta el 6 de enero y contra los negriazules hasta el 17 de enero en la penúltima jornada de la primera vuelta.

Queda demostrado que el calendario arrancará con todo, pues por el lado lombardo, el derbi de Milán se podrá presenciar apenas en la fecha 4, cuando se dispute con el Inter como local el 18 de octubre.

El calendario contemplará seis jornadas en día miércoles siendo las fechas el 16 y 23 de diciembre, 6 de enero, 3 de febrero, 21 de abril y 12 de mayo. Además, tendrá tres parones por competiciones de selecciones, el 11 de octubre, 15 de noviembre y 28 de marzo.