La sorprendente confesión de la exnovia de Unai Emery

Sacha Wright la exnovia del técnico español Unai Emery confesó en una entrevista a ‘The Sun’, que el estratega la culpó de traerle mala suerte cuando estaba al mando de las filas del Arsenal.

“Me dijo que era una bruja porque le había traído mala suerte. Me dijo, el día que rompimos empezamos a perder. Estaba tan estresado que su mente no estaba en el lugar correcto después de la separación”, aseguró Wright.

«Comenzamos a chatear, pero como no sigo el futbol, no sabía quién era. Me dijo que trabajaba en la industria del deporte y que su inglés era malo porque acababa de mudarse. Me invitó a salir, pero no quería ir a ningún lugar que estuviera lleno», detalló de como inició el contacto.

Emery fue destituido por la directiva del Arsenal luego de que encadenara siete partidos sin ganar en octubre. Su ciclo finalizó oficialmente en noviembre, cerrando de mala manera su primera experiencia en la Premier League de Inglaterra.