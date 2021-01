La Supercopa de España tendrá cambios en la revisión de las jugadas

La Supercopa de España sigue sumando cambios para su disputa de la siguiente semana, luego de su mudanza a suelo ibérico, al que se le suman la eliminación del ojo de halcón y el cambio del VAR.

Los partidos disputados en suelo andaluz (Córdoba, Málaga y Sevilla) se jugarán sin la tecnología de gol que le permite a los árbitros recibir en su reloj la señal de si un balón ha entrado en su totalidad a la arquería o no.

Esto según reseña AS que le fue informado desde la Federación Española de Fútbol, debido a que a diferencia del año pasado, cuando se jugaron los tres encuentros en un mismo estadio que fue adaptado para el ojo de halcón, se disputará en tres campos diferentes y se vería en la necesidad de capacitar los tres. Por tema de operatividad, sigue el diario, se hubiese tenido que utilizar 14 cámaras en cada cancha y que la FIFA los certificara para usarlos.

Además, el mismo medio señala que se debe también se debe a los estadios donde se jugará. La primera Semifinal, Real Sociedad-Barcelona, en el Nuevo Arcángel, casa del Córdoba, club de la Segunda B. La segunda Semi, Athletic Club-Real Madrid, en La Rosaleda, cancha del Málaga, de la Segunda División. Y la final en La Cartuja, cancha con muy poco uso en los últimos años y donde no juega ningún equipo, pero que se usará para las finales de Supercopa y Copa del Rey.

Otro de los cambios estará en el VAR, o mejor dicho, en la sala de operaciones donde se encuentran los técnico de los silbantes encargados de las revisiones, pues será al estilo Champions y no al estilo LaLiga, es decir, se usarán unidades móviles a las afueras de los tres estadios y no en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Esto es gracias a que canchas como el Nuevo Arcángel o La Cartuja nunca han tenido un juego con esta tecnología y no tienen la condición de conectarse directamente con la sala de Las Rozas.

Por otro lado, todavía queda decidir si en la sala VAR se contará con dos árbitros principales de Primera revisando las imágenes o con uno y un asistente, como se acostumbra en LaLiga.