La Superliga Europea queda desarmada oficialmente

La Superliga parece haber sido enterrada finalmente, pues la UEFA ejecutó unas medidas de reintegración a competiciones europeas para los nueve clubes que se apartaron del fracasado proyecto.

Por ende, estos clubes, que son Arsenal, Milan, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Tottenham, firmaron el acuerdo de acciones, medidas y compromisos en el que «reconocen y aceptan que el proyecto de la Superliga fue un error y piden disculpas a los aficionados, a las federaciones nacionales, a las ligas nacionales, a los demás clubes europeos y a la UEFA. También han reconocido que el proyecto no habría sido autorizado por los Estatutos y Reglamentos de la UEFA».

Estos equipos, además, también realizarán un pago de 15 millones de euros al que el organismo europeo ha denominado como «un gesto de buena voluntad» en beneficio de los niños, jóvenes y el fútbol base.

Siguiendo la vía económica, a estos conjuntos se les hará una retención del 5% de los ingresos generados por las competiciones continentales la próxima temporada, ya sea en Champions o en Europa League, por la rebeldía y apoyo al otro proyecto.

Por otro lado, también señaló que el asunto de los otros clubes involucrados en la Superliga será remitido a los órganos disciplinarios de la UEFA, referiéndose al Real Madrid, el Barcelona y la Juventus, que no estuvieron de acuerdo con las medidas y pordrían sersancionados con participar en competiciones europeas en la siguietne temporada.

— UEFA (@UEFA) May 7, 2021