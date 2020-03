La UEFA cede y posterga la Eurocopa

Lo que era más idóneo en este momento complicado por causa del coronavirus, se dio. La Eurocopa fue aplazada por la UEFA hasta 2021. Está decisión permitirá abrir espacio en el calendario para que terminen las ligas europeas, una vez que la pandemia ya esté controlada.

La UEFA iba a conmemorar el 60 aniversario de la competición, repartiendo el torneo por 12 sedes de países europeos desde el 12 de junio al 12 julio, pero esto no va a suceder. Tendremos que esperar un año más para conocer la selección sucesora de la actual campeona, Portugal.

El aplazamiento de la EURO no solo permitirá el cierre de la ligas de Europa, sino que además cederá espacio en el almanaque para el desenlace de la Champions League y la Europa League, cuyas finales fueron postergadas para junio.

“Estamos al timón de un deporte en el que un gran número de personas vive y respira que este oponente invisible y veloz ha puesto bajo. Es en momentos como este que la comunidad del fútbol necesita mostrar responsabilidad, unidad, solidaridad y altruismo”, señaló el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.

