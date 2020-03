La UEFA decide aplazar las vueltas entre City-Real Madrid y Juventus-Lyon

La UEFA decidió suspender los duelos de vuelta de octavos de final de la Champions League Manchester City–Real Madrid y Juventus-Lyon a causa de la crisis mundial por el coronavirus.

La decisión se da después de que un jugador del Real Madrid basket dio como positivo para el COVID-19. Asimismo, Daniele Rugani, futbolista de la ‘Juve’, también que fue contagiado con la enfermedad.

La serie entre City y los merengues se disputaría la próxima semana en el Etihad Stadium tras el 1-2 de la ida en el Bernabéu. En tanto, el equipo de Turín recibiría al Lyon luego de caer 1-0 en territorio francés.

Following the quarantine imposed on players of Juventus and Real Madrid, the following #UCL matches will not take place as scheduled.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester City – Real Madrid 🇪🇸

🇮🇹 Juventus – Olympique Lyonnais 🇫🇷

Further decisions on the matches will be communicated in due course.

— UEFA (@UEFA) March 12, 2020