La UEFA le perdonó a Rüdiger su mordisco sobre Pogba

El mordisco que le pegó Antonio Rüdiger en la espalda a Paul Pogba fue una de las polémicas en la primera fecha de la Eurocopa, pero a pesar de eso sería ignorado por la UEFA.

En una acción en la que ambos se marcaban, el central alemán mordió levemente al mediocampista poco más abajo del hombro, lo que provocó la molestia y el reclamo del francés al árbitro principal del partido, Carlos Del Cerro Grande, quien no vio esa acción.

El zaguero ni siquiera fue amonestado, aunque luego de eso no tuvo más problemas con el centrocampista en todo el cotejo. Ante esto, la organización no reconoció como suficiente esa acción como para aplicar una sanción al jugador del Chelsea, quien además manifestó que no fue un mordisco, como todos pensaron.

«Sin duda alguna, no debo ir con la boca así a la espalda de nadie, me parece desafortunado. Paul y yo hablamos muy amistosamente tras el pitido final y él confirmó en la conversación conmigo y luego también en la entrevista que de todos modos no se trataba de un mordisco, como algunos pensaron al principio», manifestó Rüdiger después del Francia-Alemania (1-0).

Además, Pogba le restó importancia al mordisco, al señalar que solamente lo mordió un poco y que fue algo amistoso debido a que ambos se conocen muy bien. También que no es un futbolista que vaya corriendo a pedir una amarilla. Cabe recordar que ambos juegan en la Premier, aunque en equipos diferentes.