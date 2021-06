La UEFA nombró a Eriksen el ‘MVP’ del juego ante Finlandia

Christian Eriksen conmocionó al mundo por el desvanecimiento que sufrió en pleno encuentro de la Eurocopa entre Dinamarca y Finlandia, en el que terminó siendo nombrado MVP por la UEFA.

Tras todo el terrible episodio y su reanimación, el jugador se comunicó desde el hospital con sus compañeros y los animó a salir a la cancha para terminar el partido que el no pudo completar debido a que, a partir de ahora, deberá jugar por su nueva vida.

El juego se reanudó completando los últimos cuatro minutos del primer tiempo y, tras un descanso de cinco minutos, se jugó toda la segunda mitad. En reconocimiento, Eriksen fue el mejor jugador de la cancha, sin importar que Finlandia consiguiera un triunfo histórico.

Luego del momento, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, manifestó que: «Momentos como este ponen todo en la vida en perspectiva. Le deseo a Christian una pronta y completa recuperación y que su familia tenga fuerza y fe».

Para presentarlo en sus redes sociales, la organización europea utilizó también palabra de su máximo exponente: «El fútbol es un juego hermoso y Christian lo juega maravillosamente«.

«Football is a beautiful game and Christian plays it beautifully,» says UEFA President Aleksander Čeferin.

Tonight’s Star of the Match is Christian Eriksen. Wishing you a speedy recovery, Christian. #EURO2020 pic.twitter.com/gJPa7P2nAx

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 12, 2021