La UEFA posterga los partidos de Champions y Europa League

La Champions League y la Europa League también se paran por el coronavirus. La UEFA ha comunicado este viernes que suspende todas las competiciones europeas programadas para la próxima semana.

Previamente, el organismo había informado sobre la suspensión de los partidos de vuelta de octavos Manchester City-Real Madrid y Juventus-Lyon, pero ahora se incluyen los duelos Barcelona-Napoli y Bayern-Chelsea.

El conjunto merengue fue puesto en cuarenta tras el positivo de un jugador del equipo de baloncesto. Además, se confirmó que el futbolista ‘Blue’ Hudson-Odoi dio positivo en una prueba para COVID-19. Asimismo, el Barça acordó suspender los entrenamientos hasta nuevo aviso.

In the light of developments due to the spread of COVID-19 in Europe and related decisions made by different governments, all UEFA club competitions matches scheduled next week are postponed. #UCL and #UEL quarter-final draws have also been postponed.

Full statement: 👇

— UEFA (@UEFA) March 13, 2020