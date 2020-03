La UEFA presenta las camisetas de todos los campeones de la EURO

A 100 días para el partido inaugural de la Eurocopa 2020, la UEFA presentó las camisetas de las 15 selecciones que han ganado el torneo a lo largo de la historia. El evento se realizó en Roma, cuya ciudad albergará el duelo inicial Turquía-Italia en el estadio Olímpico.

Se presentaron todas las jerseys, desde el primer campeón, la Unión Soviética en 1960, hasta la última, la Portugal de Cristiano Ronaldo. Todas ellas tendrán inscripciones en la parte posterior sobre curiosidades de la final de cada edición.

La urbe romana será sede de cuatro partidos de la EURO; tres encuentros de la fase de grupos y un choque de cuartos de final. La competencia se realizará en doce países y Londres organizará el duelo decisivo en el estadio de Wembley.

①⓪⓪ days to go to #EURO2020! 🤩

⬇️ Here’s every EURO champion… 🙌

…who is next? 🏆🤷‍♂️ pic.twitter.com/U0Q3AIXxRj

