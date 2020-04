La UEFA finalmente le habría encontrado espacio a su calendario para finalizar las ligas que están bajo su cargo y a los partidos de Champions y Europa League.

Luego de la reunión con las 55 asociaciones que están bajo su mando, todas habrían aceptado suspender sus partidos amistosos de junio para que el organismo pueda terminar las ligas y extender hasta agosto las finales de Champions y Europa League.

A pesar de todo, la fecha exacta todavía no ha sido anunciada por la UEFA, pero se espera que todo se pueda reiniciar a finales de junio o principios de julio, pero todo dependerá de la situación sanitaria por la que pase cada país adscrito a la organización, debido a la pandemia del COVID-19.

Ahora, con el período de tiempo ya mencionado se tendrá que analizar el formato que puedan asumir las fases finales de las competiciones europeas, ambas sin poder concluir con sus llaves de Octavos de Final. La final de la Europa League estaba pautada para el 27 de mayo en Gdansk, Polonia y la de la Champions para tres días después en Estambul, Turquía.

El formato podría cambiar a que los encuentros a partir de Cuartos, se disputen a partido único para agilizar las competencias en el tiempo previsto.

All national team matches for men and women due to be played in June 2020 are postponed until further notice.

All other UEFA competition matches, including centralised international friendly matches, remain postponed until further notice.

