Lainez: «Me siento más maduro»

El tiempo ha pasado rápidamente para el joven jugador del Real Betis, quien cumplió 4 años de haber debutado en la Primera División en México.

La adaptación del mexicano ha sido bastante rápida por su paciencia y por contar con el apoyo del equipo, además, el momento actual que tiene Lainez con el Betis, lo convierte en uno de los mejores jugadores del equipo.

«Ha sido un buen año para mi. Me he sentido muy bien, con una madurez que ha ido en progresión. Ahora me toca seguir trabajando y poniendo más compromiso de mi parte», señaló en rueda de prensa con el Betis.

La racha de victorias del Real Betis en este 2021 ha sido positiva, con siete partidos ganados, un empate contra el Sevilla y una derrota frente al Barcelona.

«El Betis está en una dinámica muy positiva, aunque al inicio de la temporada no se daban los resultados y la gran pretemporada, el equipo encontró la fórmula y aumentó su compromiso», comentó.

Manuel Pellegrini ha conducido al Betis a estar cerca de los puestos de clasificación para copas Europeas, sin embargo, este fin de semana podrá estar mas cerca si vence al Alavés.