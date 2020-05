Solo falta que el balón vuelva a rodar, pues LaLiga Santander ya tiene partidos, fechas y ahora horarios para que se reinicie el temporada 2019-20.

Y es que la propia organización, a través de su presidente, Javier Tebas, anunció cuáles serán las horas en las que se podrán ver los partidos de las Jornada 28 que iniciará el jueves 11 de junio.

El primer partido que se jugará será el Derbi de Sevilla, cuando el Sevilla reciba al Betis el jueves 11 de junio a las 4:00 de la tarde.

La actividad continuará el viernes 12 del ya mencionado mes, cuando a la 1:30 pm el Granada reciba la visita del Getafe y posteriormente, a las 4:00 pm, el Valencia y el Levante se midan en Mestalla por el Derbi Valenciano.

🔜 Comienza la cuenta atrás… 🔃 si estás deseando que llegue ya el día 11 y vuelva #LaLigaSantander.#VolverEsGanar pic.twitter.com/vwGyDVqBUB — LaLiga (@LaLiga) May 31, 2020

El sábado 13 habrán cuatro encuentros, comenzando a las 7:00 am con el Espanyol-Alavés; a las 11:00 am con el Celta vs Villarreal; Leganés frente al Valladolid para la 1:30 pm y cerrando con el duelo entre Mallorca de local ante el Barcelona a las 4:00 pm.

La Jornada 28 finalizará el domingo 14, cuando el Athletic Club Bilbao reciba a las 7:00 am al Atlético de Madrid; con el Real Madrid-Eibar de la 1:30 pm y cerrando con el Real Sociedad-Osasuna de las 4:00 pm.