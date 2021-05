LaLiga asegura que se disputara un partido en EUA «muy pronto»

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, aseguró que con el acuerdo alcanzado con Disney, es muy factible que se disputen partidos en Estados Unidos.

En el transcurso de la semana, LaLiga y la empresa Disney alcanzaron un acuerdo para transmitir los partidos de la liga de España en Estados Unidos, un acuerdo que alcanza el monto de 1400 millones de dólares.

Pero este acuerdo no solo es para la transmisión de los partidos; uno de los beneficios que ha traído y que ha ha expresado el mismo presidente, Javier Tebas, es su largo sueño; que se disputen partidos de la liga de España en Estados Unidos.

«La firma del contrato incrementa la posibilidad de llevar partidos de LaLiga a Estados Unidos», declaró el directivo en conferencia de prensa, dejando en claro que este acuerdo implica muchas más cosas que la transmisión de partidos.

Desde hace muchos años que Javier Tebas busca la posibilidad de expandir la liga a través de partidos en otros países; aunque hasta el momento, el proyecto no ha prosperado, lo cierto es que el directivo no deja de insistir en ello.

Mientras los clubes ingleses enfrentan la cada vez más férrea oposición de sus propios aficionados por ir en contra de la «tradición», en España eso no parece importarles, por lo que no sería extraño que Real Madrid vs Barcelona se dispute un Miami muy pronto.