LaLiga: demanda del Real Madrid complicará a todos los equipos

El Real Madrid emitió una demanda al presidente de LaLiga, Javier Tebas, por ese acuerdo que quiere firmar con el fondo CVC, algo que podría tener consecuencias para los equipos de Primera y Segunda División en España.

Muchos clubes ya se imaginaban qué podrían hacer con su porcentaje de los 2.700 millones de euros que les caería por el fondo de inversión, aunque entendían que debían renunciar a parte de sus derechos televisivos.

Sin embargo, la negativa merengue, en forma de demanda, ha supuesto un paro a la imaginación de esos conjuntos, a menos de una semana que empice LaLiga.

Pero no sería el único club que «fastidie» a los demás, pues el Barcelona, que también se vería afectado, y el Athletic Club, cuyo voto se esperaba que fuera como mínimo una abstención, serán los tres clubes que no apoyarán el proyecto y que son los únicos que no son sociedades anónimas deportivas.

El cuadro culé podía tener margen hasta para incorporar a Messi, pero ahora tendrá problemas hasta para inscribir a sus fichajes (Agüero, Memphis y Éric Garcia) a menos que alguno de los transferibles abandone el club y libere masa salarial.

Pero a los que realmente se les va a complicar la situación con el cierre de mercado y la inscripción de futbolistas es a esas escuadras ya desde hace tiempo tenían problemas con el límite salarial como el Levante, el Valencia, e incluso Betis, Sevilla y Atlético de Madrid, aunque ‘Marca’ indica que el colchonero está un poco más tranquilo y no cree que tenga problemas para inscribir a su único fichaje, Rodrigo De Paul.

El resto de equipos en Primera y en Segunda están en el aire para saber si recibirán el apoyo de LaLiga y si podrán el 15% de ese acuerdo para inscribir a sus incorporaciones.

Por su parte, el Real Madrid está lejos de esos problemas y menos necesita esos millones. Hace unos meses se informó que el cuadro blanco tiene unos 200 millones libres para inscribir a quien quiera. Por esto, su voto en contra sería por otro motivo.