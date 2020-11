LaLiga envía «ultimátum» al Barcelona debido a sus altos salarios

El Barcelona tiene la plantilla mejor pagada de Europa y también un gran problema económico, por lo que LaLiga le pidió, indirectamente, que debía reducirlos.

Y es que el propio presidente de la competición, Javier Tebas, aseguró en el ‘MARCA Sport Weekend’ que el fútbol español tiene «un exceso de gasto de unos 500 millones de euros«, por lo que algunos equipos como el Barcelona tendrán que seguir rebajando su masa salarial.

Continuando con sus palabras, el mandatario reconoció el esfuerzo que hicieron los clubes para recortar sus sueldos desde que comenzó a golpear la pandemia, pero que esto no ha sido suficiente debido a que no han pagado a la organización el 45% estipulado del «ticketing», por lo que van excedidos en 500 millones de euros porque no pueden sacarse a los jugadores con contratos elevados.

Tebas aseguró que para que se pueda terminar la temporada del fútbol español a la competición le faltan unos 490 millones de euros para pagar los gastos de los clubes. Además indicó que los mayores afectados son, aparte del Barcelona, el Valencia y el Real Madrid.

Adicionalmente, manifestó que han contado a 17 clubes, a los cuales, a unos les faltan 100 millones y a otros tres, pero que en este momento puede que el que debe tres esté peor que el resto.

El Presidente de LaLiga aseguró que están trabajando para poder solucionar la situación y una opción sería regular y no prohibir el patrocinio de las casas de apuestas, debido a que le aportan al campeonato unos 90 millones de euros.