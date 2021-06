LaLiga: Jan Oblak fue elegido como ‘Mejor Jugador’ de la temporada 20-21

Ni Messi, Ni Benzema y tampoco Luis Suárez, el ‘Mejor Jugador’ (MVP) de la temporada 2020-21 de LaLiga es el portero del Atlético de Madrid, Jan Oblak, pieza fundamental en el campeonato.

El esloveno fue piedra angular en la defensa colchonera. Su marco fue el menos vencido del torneo liguero español lo que le valió un nuevo trofeo Zamora (el quinto en las últimas seis temporadas) para su colección desde que está en España.

La campaña pasada permitió 25 goles y tuvo 18 porterías en blanco en los 3.420 minutos (todos los partidos de principio a fin) en los defendió el arco rojiblanco. Además, en la publicación en redes sociales del campeonato se indica que tuvo 103 salvadas, lo que le promedió un porcentaje de 80 por ciento.

Por esto es que LaLiga ha querido darle el reconocimiento al portero del Atleti designándolo como el mejor jugador de todo el evento en el curso anterior, siendo la primera vez que obtiene este reconocimiento.

