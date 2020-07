Si bien los aficionados de LaLiga mantenían una mínima esperanza de volver a los estadios de sus equipos, hoy se les habrían ido gracias a Salvador Illa.

El Ministro de Sanidad de España ofreció declaraciones a los micrófonos de ‘El Partidazo de Cope’ y en ellas se refirió al hecho de iniciar la siguiente temporada con gente entrando a los inmuebles, señalando que no lo ve posible.

«No veo que LaLiga pueda arrancar con público el 12 de septiembre, pero vamos a esperar cómo evolucionan los acontecimientos. Si se tuviera que tomar la decisión hoy yo no lo veo, pero veremos cómo evolucionan las cosas y el CSD tomará la decisión«.

Siguiendo con la idea, Illa manifestó que si bien el Coronavirus ha causado estragos en el fútbol mundial, no existe un miedo al virus sino un respeto total.

«No se le tiene miedo al virus, pero sí debemos tenerle respeto. A veces parece que hayamos confundido el fin del estado de alarma con el fin de la epidemia, y no es así. Esto no va acabar hasta que la ciencia descubra una vacuna, y eso todavía va a tardar unos meses. Pero no hay que olvidaros que el virus está entre nosotros».

Adicionalmente, el Ministro habló sobre las celebraciones en Cádiz por el ascenso del equipo y teme que en Madrid suceda lo mismo si el equipo merengue obtiene este jueves el campeonato.

«Entiendo que haya alegría por un campeonato o un ascenso, pero el virus sigue circulando. No hay que tenerle miedo, pero sí respeto. Hay que celebrarlo en reuniones privadas y familiares, pero no en la calle. Eso puede provocar un incremento de los contagios«.

Fuente: Diario AS.