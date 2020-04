LaLiga ya tiene su calendario para la vuelta de la competición

La vuelta a los entrenamientos y la reactivación de LaLiga se realizarán en cuatro etapas de una semana y el inicio será a partir del 4 de mayo. La información fue suministrada por el presidente de España, Pedro Sánchez.

El dictamen se realizó mediante el Consejo Superior de Deportes (CSD), cuyo análisis fue entregado al Ministerio de Sanidad. Tras ello, Sánchez aprobó la medida, con la cual se espera el reinicio del fútbol español profesional para el 5 junio, eso sí, a puerta cerrada.

Vuelta a las prácticas

De modo que, según lo establecido las prácticas individuales en las instalaciones en los clubes, sobre el césped y con balón, iniciarán el próximo 4 de mayo, es decir el próximo lunes. Previo a esto, se realizarán test para el descarte de posibles contagios de coronavirus.

Entrenamientos reducidos

Desde el 18 de mayo los entrenamientos se realizarán en grupos reducidos, los cuales no podrán exceder los seis jugadores. En este sentido, no podrá haber más de 10 personas en el campo en un mismo momento, incluyendo futbolistas y personal del cuerpo técnico. A partir del 25 podrá ampliarse los grupos has un máximo de ocho jugadores.

Entrenamiento normal de equipo

Los acostumbrados entrenamientos con el equipo completo se ejecutarían desde el 1 de junio, aunque con protocolos sanitarios específicos, los cuales implicarían una concentración plena en la ciudad deportiva del club.

Regreso del fútbol a puerta cerrada

La jornada 28 del campeonato español se jugaría el 5 de junio; esta fecha podría alargarse máximo una semana (12 de junio). En este caso, los encuentros se realizarían a puerta cerrada, hasta que gobierno nacional determine que puede jugarse con público.