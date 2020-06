El actual entrenador del Chelsea, Frank Lampard, negó que el club londinense haya hecho alguna oferta por el centrocampista del Bayer Leverkusen Kai Havertz.

«No, no ha habido ofertas. Obviamente es un jugador top, pero no voy a comentar sobre jugadores de otros equipos. No podemos concentrarnos en eso, así que no hay mucho más que decir».