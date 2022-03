Laporta cerró la puerta al posible regreso de Messi

El presidente del Barcelona, Joan Laporta descartó este lunes un posible regreso de Lionel Messi, después de que Dani Alves y Pedri dijeron que les encantaría ver al delantero del Paris Saint-Germain de nuevo en el Camp Nou.

Messi, de 34 años, se fue del Barcelona después de la temporada pasada cuando las restricciones financieras del club significaron que retener al posiblemente mejor jugador del mundo con un nuevo contrato estaba fuera de discusión.

Laporta dejó en claro que no estaba en comunicación con el internacional argentino en absoluto.

“Ahora mismo no hay una comunicación fluida y no hablo con él. No hay contacto personal. Está en París, pero lo recuerdo con cariño. Sé lo que se dice, pero no hablo con él. Escucho comentarios de personas cercanas a mí. No he recibido ningún mensaje de Leo ni de su entorno sobre volver. La verdad es que de momento no nos lo planteamos».

“Estamos construyendo un equipo joven combinado con gente de cierta experiencia, haciendo una buena simbiosis que vuelve a funcionar.

«Pero Leo es Leo, el mejor jugador del mundo. Se merece respeto como jugador y como persona. Es un ganador, pero no es algo que estemos planeando».

Reflexionando sobre la salida de Messi del club, Laporta afirmó que no había mucho que pudiera hacer.

«Para mí, seguro que no fue fácil, pero sucedió que pensé que el club tenía que ser lo primero, no podía poner [al Barcelona] en mayor riesgo», dijo.

«Creo que hicimos lo que teníamos que hacer».