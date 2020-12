Laporta cree que Messi lo ayudará a llegar a la presidencia del Barcelona

Joan Laporta, el precandidato a las elecciones del Barcelona, considera que a diferencia del resto, él cuenta con la credibilidad de Lionel Messi para convencerle de su continuidad en el club azulgrana.

En una entrevista ofrecida a la agencia EFE, el expresidente señaló que el argentino sabe que todo lo que él le ha dicho lo ha cumplido. Además, Laporta cree que el tema económico no va a ser un inconveniente para que Messi siga en el Barça.

Al ser preguntado sobre si tiene la percepción de que Messi solo continuará si el proyecto que llega es fuerte, el candidato señaló que él tiene un punto a favor.

«Sí, ayudará mucho que Messi vea que el proyecto presenta un equipo muy competitivo. Eso es lo más importante para él. Y en este sentido tengo una ventaja comparativa respecto al resto de precandidatos: la credibilidad de Leo. Sabe que todo lo que le he dicho siempre lo he cumplido, así me lo ha hecho saber. Quiero ser presidente del club para hacerle una propuesta deportiva y económica con la que él se sienta a gusto y consiga que el Barça vuelva a tener una relación de éxito con la ‘Champions'».