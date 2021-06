Laporte contó porqué rechazó a la selección de Francia y eligió España

Aymeric Laporte expresó que juega con España porque así lo quiso, además, remarcó que comparten el «objetivo de ganar todo tipo de competición» y dijo que nadie tiene que «dudar» que lo dará «todo» por esta selección.

Al ser preguntado, en rueda de prensa, sobre si se siente plenamente español, el defensor central aseguró: «Estoy aquí para competir al máximo nivel. Mi objetivo es el mismo que España, ganar todo tipo de competición. Voy a dar el máximo de mí para ganar y creo que eso es lo importante. Nadie tiene que dudar que lo voy a dar por todo por esta selección».

«Estoy aquí porque he querido. Estoy contento de la decisión que he tomado, estoy disfrutando de cada minuto con los compañeros, que son increíbles y que desde el principio me han ayudado muchísimo. Y no tengo mucho más que decir, que estoy súper contento y súper agradecido al presidente, al ‘staff’ y al míster por estar aquí y confiar en mí».