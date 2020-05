«Las dos partes cometimos un error»: El lamento del presidente del Brescia por Balotelli

El presidente del Brescia, Massimo Cellino, habló este viernes para la BBC sobre Mario Balotelli y su situación en el conjunto italiano.

«No se presenta a los entrenamientos, no parece muy comprometido con el club. Ese es el problema. Balotelli tiene un gran contrato en Serie A, pero no tiene contrato en Serie B. Si descendemos, no tendrá contrato alguno», comentó.

«Creo que las dos partes cometimos un error. Yo pensé que venir al Brescia, su ciudad, se comprometería. También creo que el anterior entrenador lo trató de forma incorrecta”, agregó.