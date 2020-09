Las duras palabras de Di María por no estar en la convocatoria argentina

Para la gran mayoría de los futbolistas profesionales su sueño es representar a su selección, y el no ser convocados les deja cierta incertidumbre sobre su nivel, escenario que dejó claro Ángel Di María tras no ser convocado por la selección de Argentina.

El centrocampista del París Saint-Germain dejó claro este miércoles que no entiende las razones por la cual no está en la lista para a doble fecha eliminatoria.

«No encuentro explicación a por qué no estoy convocado. Es difícil de entender, estando en un buen momento, no ser convocado. Si me rompo el ojete en el club es para intentar tener la chance en la selección y poder competir».