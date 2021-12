Las duras palabras del presidente de LaLiga sobre el fichaje de Haaland por el Barcelona

Javier Tebas, presidente de LaLiga, se sinceró y dijo que el Barcelona lo tendrá complicado para concretar el fichaje de Erling Haaland en el próximo mercado de verano, esto debido a su actual situación económica y que ni siquiera adherirse al acuerdo con CVC podría ser suficiente para ello.

🔴 EXCL: Barcelona president Joan Laporta had a meeting with Mino Raiola in Torino today.

Laporta’s in Italy because of Pedri’s Golden Boy & he met with Raiola in a famous hotel.

The relationship is great since years. Haaland, Pogba and many other talents to keep an eye on. pic.twitter.com/KBlgPWrof5

