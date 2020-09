Las perlas que soltó Messi sobre su salida, el burofax, Bartomeu y el Barcelona | VIDEO

La novela de Lionel Messi y el Barcelona llegó a su fin, al menos por este año. El astro argentino ofreció una entrevista al portal Goal, donde anunció que se quedaba en el conjunto culé.

Lo resaltante de la entrevista fueron las perlas que soltó el ’10’ con respecto a su continuidad, el Barcelona, Bartomeu y el futuro del club.

«El burofax era para hacerlo oficial, porque durante todo el año le venía diciendo al presidente que me quería ir», «Hace tiempo que no hay proyecto ni hay nada, se van haciendo malabares y van tapando agujeros», «el presidente siempre dijo que yo a final de temporada podía decidir si me podía ir o no, ahora se agarran de que no lo dije antes del 10 de junio, cuando todavía estábamos compitiendo por LaLiga» y «yo nunca iría a juicio contra el club al cual amo y que me ha ayudado desde que llegué», fueron algunas de las declaraciones más fuertes.