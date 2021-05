Las sentidas palabras que le dedicó Rudiger a De Bruyne

Antonio Rudiger, defensa del Chelsea, pidió disculpas personalmente a Kevin de Bruyne, centrocampista del Manchester City, quien sufrió una fractura de nariz y de la órbita izquierda tras un violento choque entre ambos en la final dela Champions.

«Lo siento mucho por @DeBruyneKev por su lesión. Por supuesto, esto no fue intencionado por mi parte», afirmó en su cuenta oficial de Twitter el zaguero alemán, quien dijo que ya ha estado en contacto con el belga.

I’m really sorry for @DeBruyneKev‘s injury. Of course this was not intentional from me – I’ve already been in touch with Kevin personally and I really wish him a speedy recovery & hope we can see him back on the pitch very soon again ✊🏾⚽ #UCLFinal

— Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) May 30, 2021