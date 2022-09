Las sinceras palabras de Fernando Ortiz tras entrar en una histórica lista del América

Fernando Ortiz, entrenador de las Águilas del América, pidió este martes calma ante la racha de ocho triunfos consecutivos que tiene su equipo hasta la fecha 13 del Apertura 2022.

«Pido calma, mucha calma; no me fijo en las rachas. Estoy feliz por el presente y me saco el sombrero por los profesionales que están detrás de mí, pero me preocupa más lo que viene», dijo el técnico en rueda de prensa.

Fue la victoria número ocho al hilo de las Águilas dirigidas por Ortiz, quien igualó el récord del equipo que impusieron en el timón del América sus compatriotas Miguel Ángel López en 1993 y Jorge Solari en 1997, logro que el estratega reiteró no era su prioridad.

«No me fijo en si conseguimos uno o dos o los triunfos que sean, no soy de esos entrenadores. A mí me preocupan más otras cosas. Yo no he logrado nada; estoy para entrenar a estos jugadores y que ellos entiendan la idea que tengo en mi cabeza».