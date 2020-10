Lautaro Martínez alaba el trabajo de Javier Zanetti en el Inter

El delantero del Inter de Milán Lautaro Martínez, quien es uno de los líderes en el ataque del I Nerazzurri, se tomó un tiempo para hablar sobre su paisano Javier Zanetti.

“El Pupi” hoy día trabaja como vicepresidente de la institución y recibió un halago por parte de Martínez.

“Javier es un hombre muy importante para el Inter, y también para nosotros (los jugadores) porque nos transmite todo lo que ha vivido en este club. Lo hizo conmigo cuando llegué a Italia. Siempre que he necesitado algo, ha tratado de ayudarme”, dijo el exjugador del Racing Club en una entrevista para la UEFA.

“Siempre me escucha y me pregunta cómo estoy o me echa una mano con cualquier cosa que pueda necesitar. Está ahí para asegurarse de que estoy bien dentro del club y fuera también. Sobre todo, me ayudó con el idioma cuando llegué, con lo que significaba el club y cómo entrenamos. Era muy importante en esos asuntos, así que siempre le estaré agradecido. Me ayudó mucho cuando llegué aquí”, añadió.

Zanetti fue uno de los jugadores más destacados en la historia de este elenco, que hace vida en la Serie A y hoy día se encarga de transmitir esa experiencia, jerarquía y liderazgo desde su la vicepresidencia.

Cabe destacar que “Pupi” fue el último jugador de este club en levantar la UEFA Champions League, lo hizo en el 2010, en aquel recordado ‘triplete’.