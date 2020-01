Layún no ve en su futuro cercano regresar al ‘Tri’ por traiciones

El lateral de Rayados, Miguel Layún, declaró en una reciente entrevista con TUDN que no ve en su futuro cercano volver a representar a México con la selección nacional porque todavía no le han pedido disculpas por las traiciones que le hicieron en el pasado.

El futbolista se expresó por primera vez tras quedar campeón de la Liga MX con los regiomontanos, señalando que lo traicionaron y hablaron mal de él luego del escándalo por una supuesta fiesta en una concentración en Nueva York.

En esta ocasión reiteró que «hablaron a mis espaldas y dijeron muchas cosas que a mí me parecen una falta de respeto importante. Se dice gente cercana a ti y lo último que esperas es que lleguen y te claven un puñal por la espalda».

Por este motivo, podría alejarse el día en el que vuelva a uniformarse con los colores patrios, cuestión que hizo por última vez durante el 4-0 ante Argentina el 10 de septiembre del 2019.

«Tampoco voy a hinchar el pecho y decir que yo hago falta en la Selección y le voy a dar la espalda, no. Simplemente no sé si hoy regresaría a Selección por lo que sucedió. Porque además estoy seguro que el día que yo me pare en Selección, la gente que lo hizo no me va a dar la cara para ofrecerme una diculpa, que es lo mínimo que yo esperaría», aseguró.