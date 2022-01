Le dijeron que no jugaría más: Jugadora regresa tras superar tumor cerebral

“El fútbol es más que un deporte”, es una frase que se dice muy seguido.

Durante el último fin de semana que pasó, el fútbol femenil de España se volvió viral por un increíble hecho que ocurrió en el partido de la Supercopa de ese país, entre FC Barcelona y Atlético de Madrid.

En ese compromiso, que el Barça goleó (7-0) al Atleti, ocurrió algo que muy pocas veces pasan en el fútbol…

La jugadora Virginia Torrecilla, quien desde hace dos años no podía practicar al fútbol por un tumor cerebral, retornó a las canchas.

Torrecilla, que vio acción en el partido durante los últimos minutos, demostró haber superado un cáncer muy delicado y se llevó un icónico homenaje por parte de todas las jugadoras.

Al finalizar el duelo, las jugadoras blaugranas se acercaron y la alzaron para celebrar su retorno al fútbol profesional.

¡Bravo, Virginia!

Barcelona lifted Atlético’s Virginia Torrecilla in the air after Barça won the Spanish Super Cup.

It was her first appearance since undergoing surgery for a brain tumor in 2020 ❤️

(via @FCBfemeni) pic.twitter.com/wBNbRKERRN

— B/R Football (@brfootball) January 23, 2022