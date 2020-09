Leipzig jugará su primer partido de local con público en la gradas

El regreso de los fanáticos a los estadios va en aumento poco a poco, en esta oportunidad fue el RB Leipzig, quien confirmó que recibieron autorización para disputar su primer partido de local con público en las gradas.

‘Los Toros Rojos’ fueron informados por las autoridades sanitarias locales que podrán contar con el 20 % del aforo del recinto, es decir 8.500 espectadores. Sin emabrgo, aún se deberá esperar la decisión de la Liga Alemana de Fútbol (DFL).

RB Leipzig is planning to allow spectators to attend the home game against Mainz on 20th September. A location-specific agreement has been made with the public health department of the city of Leipzig, which will allow an attendance of around 8,500 people.

— RB Leipzig English (@RBLeipzig_EN) September 1, 2020