Leipzig le ‘roba’ a Dani Olmo al Real Madrid

El Leipzig confirmó la contratación de Dani Olmo mediante varias publicaciones en sus redes sociales este sábado. El extremo es considerado unas de las joyas del futbol español y estaba en la agenda del Real Madrid.

Finalmente, Olmo ficha por el conjunto de la Bundesliga hasta junio de 2024. Llega procedente del Dinamo Zagreb, donde hizo prácticamente toda su corta carrera, previo paso por la cantera del FC Barcelona antes de irse a liga croata.

Happy to have you here, Dani #Olmo ❤ pic.twitter.com/RjgRE3eCuz

— RB Leipzig (@DieRotenBullen) January 25, 2020