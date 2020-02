Leipzig señaló que no dejará ir a Timo Werner

Ante los rumores que señalan la salida de Timo Werner del Leipzig, el entrenador del equipo ha declarado que no lo dejarán salir.

Hace mucho tiempo que los rumores en torno a una salida de Timo Werner del Leipzig son cada vez más comunes; el rendimiento del delantero ha sido tan alto que desde España e Inglaterra no dejan de darle seguimiento a su actividad.

No obstante, parece que en el club no están tan contentos con esta situación, pues su entrenador Julian Nagelsmann ha señalado que es delantero es fundamental en el club y por ello, es prácticamente imposible que lo dejen salir del club.

«Será más difícil para Timo jugar en Liverpool que en Leipzig. No tendrá el status que tiene aquí y se lo he dicho muchas veces. Los chicos están viendo como nos desarrollamos y que potencial tenemos. No dejaremos marchar a nadie para quedarnos indefensos», declaró.

Desde su llegada al club en el año 2016, Werner se ha convertido en la figura de equipo; la llegada de Nagelsmann significó el salto que finalmente ha hecho que el Leipzig sea un contendiente a ganar la Bundesliga.

«El Liverpool es el mejor equipo del mundo, es un orgullo cuando te vinculan con ellos», declaró hace unos días, aunque la negativa de su técnico hace pensar que Timo permanecerá en Leipzig por un buen tiempo más.