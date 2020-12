Lewandowski: «Creo que puedo invitar a Messi y a Cristiano a comer en mi mesa»

Robert Lewandowski dio mucho de qué hablar este año; su magistral temporada le hizo acreedor del premio ‘The Best’ de la FIFA, sin embargo, no perdió la oportunidad para, entre risas, soltar una buena perla.

En una entrevista con la revista France Football, en delantero del Bayern Munich reconoció el nivel de Cristiano Ronaldo y Lionel Messi y dijo que él los puede invitar a comer a su mesa.

«Messi y Ronaldo han estado sentados en la misma mesa, en la cima, durante mucho tiempo, y eso es lo que los hace insuperables. No me imagino junto a ellos desde ese punto de vista», dejó claro el polaco, aunque no perdió la oportunidad para dejar en claro su nivel.

«Después, si se toman los números de este año e incluso los anteriores, creo que soy bastante bueno en términos de rendimiento y goles marcados».

Luego de esto fue que llegó la frase tapa, dejando ver que, a pesar de que el nivel del portugués y el argentino está por encima, él tiene un lugar aparte entre quienes están detrás. «Al no estar en la misma mesa que Messi y Ronaldo, creo que puedo invitarlos a comer en la mía«, señaló.