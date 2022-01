Robert Lewandowski (Bayern Múnich), Mohamed Salah (Liverpool) y Lionel Messi (París Saint-Germain) serán los finalistas para ganar el premio The Best al mejor jugador del año que otorgará la FIFA el próximo 17 de enero.

Lewandowski, después de quedar segundo en la lucha por el Balón de Oro, aspira a encadenar su segundo The Best consecutivo después de un año donde ganó la Bundesliga y la Supercopa de Alemania. también anotó 69 goles a lo largo de un año natural (2021).

🚨🏆 The final three in the running to be #TheBest FIFA Men’s Player 2021!

🌍👑 Who should be crowned #TheBest in the world?

🇵🇱 @lewy_official | @pzpn_pl

🇦🇷 Lionel Messi | @Argentina

🇪🇬 @MoSalah | @EFA pic.twitter.com/1kVGi5nRZ9

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) January 7, 2022