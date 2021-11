Ligue 1: la LFP cerró el estadio del Lyon por botellazo a Payet

El domingo se volvió a vivir un hecho vergonzoso en el fútbol francés, que provocó el cierre del Parc Olympique Lyonnais (Groupama Stadium) del Lyon por el partido ante el Marsella de la Ligue 1.

Este domingo se iba a jugar el derbi de los Olympiques en cancha de los ‘leones’, pero en el cuarto minuto Dimitri Payet se disponía a cobrar un córner cuando fue impactado en la cara por una botella de agua que fue arrojada desde la grada. Este hecho generó que el principal suspendiera el partido.

Ante esto, la Liga de Fútbol Profesional de Francia (LFP) no tardó en reaccionar y este lunes, como medida cautelar para prevenir otros daños físicos, y proteger la integridad de los futbolistas y aficionados, tomó la decisión de decretar el cierre total del inmueble hasta que se aclaren los hechos.

«Ante el grave incidente ocurrido durante el partido Olympique Lyonnais-Olympique de Marseille (jornada 14 de la Ligue 1), la Comisión Disciplinaria de la LFP decide poner el caso bajo investigación y, como medida cautelar, cerrar el Estadio Groupama hasta que se pronuncie la medida final», indicó la LFP en un comunicado.

Con esto, le enfrentamiento entre el Lyon y el Reims será uno de los afectados de una medida que sabrá su resolución el próximo 8 de diciembre.

«Al término de la instrucción que se dictará durante la sesión del miércoles 8 de diciembre de 2021, la Comisión Disciplinaria determinará las decisiones finales», concluyó el comunicado.

OFFICIAL: LFP close Lyon’s Groupama Stadium to fans until investigation into Marseille fan trouble ends. ZERO fans for OL vs. Reims. Disciplinary commission tasked with establishing OL’s responsibility & whether match gets replayed. #OLOM https://t.co/sQgao5fETh

— Jonathan Johnson (@Jon_LeGossip) November 22, 2021