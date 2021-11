Dicen que los primeros amores nunca se olvidan, quizás es por ello que Lionel Messi siempre tendrá presente al Barcelona en su cuerpo y alma, siendo a un punto tal de querer regresar al club luego de su paso por el París Saint-Germain.

En una entrevista al diario Sport, donde también habló de otros temas delicados, el astro argentino dejó claro que quiere ayudar al cuadro culé con lo que pueda.

«No sé si cuando acabe mi contrato con el PSG. Lo que está casi confirmado es que vamos a volver a vivir a Barcelona y nuestra vida será allí. Me gustaría poder ayudar a que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico», Messi a Sport pic.twitter.com/hAb4Z2bycN

«Sí, siempre lo dije, me gustaría volver para ayudar al club en lo que sea. Quiero ser útil y ayudar para que el club esté bien. Me encantaría ser secretario técnico, pero no sé si va a ser en el Barcelona. Si se da la posibilidad me gustaría volver al club para aportar en lo que pueda porque lo amo y me encantaría que siga estando bien».